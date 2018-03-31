В столице Туркменистана обсудили реализацию целей устойчивого развития

В Ашхабаде состоялся семинар, посвященный реализации в Туркменистане целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года. Встреча была организована Министерством финансов и экономики Туркменистана совместно с Программой развития ООН.

На семинаре было отмечено, что Туркменистан одним из первых начал консультации по адаптации целей устойчивого развития к национальным условиям, и согласовал поэтапный план реализации всеобщего программного документа.

В презентациях участников семинара были приведены примеры достигнутых успехов по задачам «Повестки дня до 2030 года», в частности, в области повышения уровня жизни людей, образования, здравоохранения, экономической активности, обеспечения гендерного равенства.

В ходе семинара также были обсуждены оптимальные способы и механизмы оценки реализации ЦУР в Туркменистане.

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