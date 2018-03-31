Президент Туркменистана принял участие в первом заседании парламента

В Ашхабаде состоялось первое заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва, в котором принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства поздравил вновь избранных депутатов, пожелав им больших успехов в работе. Туркменский лидер также поблагодарил за работу бывшего спикера парламента Акджу Нурбердыеву и депутатов Меджлиса пятого созыва, отметив, что они внесли достойный вклад в совершенствование национального законодательства.

Затем состоялись выборы председателя, заместителя председателя Меджлиса, а также были сформированы парламентские комитеты и избраны их председатели. По итогам тайного голосования председателем Меджлиса Туркменистана единогласно избрана Гульшат Маммедова. Заместителем председателя парламента путем открытого голосования единогласно избран Касымгулы Бабаев.

После формирования руководства парламента президент Туркменистана выступил на заседании, очертив круг задач, стоящих перед парламентариями. По мнению главы государства, Меджлис должен сосредоточиться на совершенствовании законодательной базы страны, принятии новых законов, которые обеспечат правовую поддержку проводимым в стране крупномасштабным реформам.

В частности, глава государства подчеркнул, что стране необходимы правовые акты, которые позволят совершенствовать деятельность финансово-экономической системы государства, внешнеполитическую деятельность, социальную сферу, образование, туризм.

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