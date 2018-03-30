В столице Туркменистана открылась промышленная выставка Узбекистана

В Ашхабаде впервые открылась национальная промышленная выставка Республики Узбекистан. Организатором форума выступила Торгово-промышленная палата при поддержке МИД Туркменистана.

Для участия в выставке в Ашхабад прибыла узбекская делегация в составе 250 руководителей и специалистов более 70 различных государственных и частных предприятий Узбекистана.

Свой потенциал на выставке представили компании, работающие в горнорудной, металлургической, нефтегазовой, машиностроительной сферах, в электроэнергетике, текстильной и химической индустрии, а также в области производства бытовой техники, продуктов питания, медицинских средств.

Приветственное обращение участникам и гостям выставки направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства отметил значение промышленной выставки соседней страны в расширении горизонтов двустороннего сотрудничества и выразил уверенность, что смотр будет содействовать выводу на новый уровень партнерства туркменских и узбекских предпринимателей.

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