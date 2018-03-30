В Центризбиркоме Туркменистана вручили удостоверения депутатам парламента

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане были вручены удостоверения избранным депутатам национального парламента. С этого момента они являются полноправными парламентариями, которым в течение предстоящих пяти лет будут работать в высшем законодательном органе Туркменистана.

Высок образовательный и профессиональный уровень депутатов, вошедших в состав Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва. В их числе – ведущие специалисты основных отраслей экономики и социальной сферы. Возраст большинства народных избранников составляет от 30 до 50 лет. Среди парламентариев 31 женщина – 25 процентов депутатского корпуса.

В ближайшее время состоится первое заседание Меджлиса шестого созыва, на котором депутаты изберут руководящий состав национального парламента.

© TURKMENISTAN.RU, 2018