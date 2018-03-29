Музыка туркменского композитора звучит в Москве

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся концерт, посвященный памяти великого туркменского композитора Нуры Халмамедова. Масштабная музыкальная акция, приуроченная к 80-летию со дня рождения композитора, состоялась благодаря совместным согласованным усилиям администрации консерватории, Министерства культуры Туркменистана и Посольства Туркменистана в Российской Федерации.

Специально для проведения музыкального вечера в российскую столицу прибыла представительная творческая делегация из Ашхабада. В ее составе – преподаватели и исполнители из Туркменской национальной консерватории, музыканты творческого коллектива Дворца Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.

Стены Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского имеют знаковое значение не только для российского, но и для всего мирового музыкального искусства. Именно в этих стенах получил в свое время высшее музыкальное образование и путевку в прославленный творческий путь Нуры Халмамедов. Сегодня московская музыкальная среда бережно хранит творческое наследие выдающегося туркменского композитора. Для публики российской столицы, представителей туркменской диаспоры Москвы стала радостным и долгожданным событием встреча с лучшими произведениями Нуры Халмамедова в вокальных и инструментальных жанрах.

Концерт в стенах московской консерватории открыл цикл культурных мероприятий, которые пройдут в Ашхабаде и Москве в год 80-летия со дня рождения Нуры Халмамедова.

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