Центризбирком утвердил итоги выборов в парламент Туркменистана

На заседании Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане утверждены окончательные итоги выборов депутатов Меджлиса (парламента) VI созыва.

По данным ЦИК, в выборах депутатов парламента приняли участие 3 миллиона 19 тысяч 957 избирателей из 3 миллионов 291 тысячи 525 человек, внесенных в избирательные списки. Это составляет 91,75 процента граждан Туркменистана, имеющих право голоса. На заседании ЦИК было объявлено, что всего по стране из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса Туркменистана нового созыва.

На заседании были рассмотрены и утверждены списки избранных депутатов Меджлиса, которые в соответствии с положениями действующего законодательства в ближайшие дни будут опубликованы в средствах массовой информации.

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