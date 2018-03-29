|29.03.18 08:08
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Завершился официальный визит президента Ирана в Туркменистан
Во второй день официального визита в Туркменистан президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Марыйский велаят (область), где посетил государственный историко-культурный заповедник «Древний Мерв».
Этот комплекс исторических памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является наиболее посещаемым туристами историческим заповедником. Президент Ирана осмотрел архитектурные памятники и мусульманские святыни, свидетельствующие о былом величии этого края и древних связях туркменского и иранского народов.
По завершении знакомства с заповедником президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани направился в международный аэропорт города Мары и отбыл из Туркменистана.
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