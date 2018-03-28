В Ашхабаде прошел туркмено-иранский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся туркмено-иранский бизнес-форум, приуроченный к официальному визиту в Туркменистан президента Ирана Хасана Рухани. Главной темой встречи представителей деловых кругов двух соседних стран стало развитие перспективных направлений торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Ираном.

На форуме был отмечен динамичный характер туркмено-иранского сотрудничества, основанный на многовековых узах дружбы, добрососедства и историко-культурных связях. Выступившие подчеркнули, что в списке внешнеторговых партнеров Туркменистана ИРИ занимает 7-е место. По данным Министерства финансов и экономики Туркменистана, по состоянию на 1 февраля текущего года в стране зарегистрировано 89 инвестиционных проектов с участием иранских компаний, общая стоимость которых превышает 1 миллиард 310 миллионов долларов США.

Всего в Туркменистане на сегодняшний день зафиксировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства и филиалы.

В рамках форума также прошли встречи между представителями ведомств и деловых кругов двух соседних стран, в ходе которых были обсуждены конкретные проекты.

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