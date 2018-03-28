В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе встреч в формате один на один и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы региональной и глобальной проблематики, а также проблемы расширения экономического и культурно-гуманитарного партнерства.

Стороны отметили, что Туркменистан и Иран демонстрируют схожесть взглядов по приоритетным вопросам региональной и глобальной повестки дня, в частности, в вопросах обеспечения мира, безопасности, стабильности и консолидированного противодействия угрозам современности.

В ходе встречи главы двух соседних государств особое внимание уделили вопросам развития партнерства в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторе, а также взаимодействию на Каспии.

Президент Хасан Рухани пригласил президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Исламскую Республику Иран с официальным визитом. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. По итогам встречи на высшем уровне стороны подписали программу сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования на 2018-2020 годы, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, воздушного транспорта, сертификации, по обмену таможенной информацией в электронном формате, по созданию совместного туркмено-иранского делового совета и план по сотрудничеству в сфере спорта на 2018–2019 годы. Также стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству ряда высших учебных заведений Туркменистана и Ирана.

По итогам официального визита президента ИРИ в Туркменистан принято совместное заявление. По завершении церемонии подписания документов лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

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