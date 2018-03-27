Международные наблюдатели высоко оценили выборы в парламент Туркменистана

Миссии наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества высоко оценили организацию и проведение выборов в Меджлис (парламент) Туркменистана, прошедших 25 марта этого года.

На пресс-конференции, посвященной итогам выборов, главы и члены миссий отметили, что выборы в Туркменистане прошли организованно, на альтернативной основе, в условиях открытости и гласности, при высокой явке избирателей. По мнению выступавших, заключения и выводы миссии основаны на анализе национального избирательного законодательства, непосредственных наблюдениях и фактическом материале, собранном за время нахождения членов миссий в Туркменистане.

Международные наблюдатели подчеркнули, что выборы в Туркменистане соответствуют общепризнанным международным нормам в области проведения демократических выборов.

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