В Центризбиркоме Туркменистана подведены предварительные итоги парламентских выборов

В Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане состоялся брифинг, на котором были оглашены предварительные итоги выборов депутатов Меджлиса, прошедших 25 марта этого года.

В ходе брифинга председатель Центризбиркома Туркменистана Гулмырад Мырадов отметил, что в голосовании из 3 миллионов 291 тысячи 312 избирателей приняло участие 3 миллиона 17 тысяч 801 человек, что составило 91,69 процента избирателей.

Для избирателей, которые не смогли находиться в день выборов по месту своего жительства, с 15 по 24 марта 2018 года была предоставлена возможность досрочного голосования, чем воспользовалось 3 процента избирателей. Всего по стране действовало 2604 избирательных участка, в том числе 39 при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом.

Продолжается подсчет голосов избирателей с учетом данных с некоторых избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом, которые поступают с задержкой из-за разницы в часовых поясах. Окончательные результаты голосования будут подведены и обнародованы в ближайшее время.

© TURKMENISTAN.RU, 2018