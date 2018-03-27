В Ашхабаде состоятся туркмено-иранские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Ирана Хасаном Рухани, прибывшим в туркменскую столицу с официальным визитом.

В ходе очередной встречи в верхах лидеры соседних стран намерены обсудить различные аспекты двусторонних отношений, конкретизировать ключевые направления сотрудничества, а также обменятся мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам туркмено-иранских переговоров на высшем уровне намечено подписать пакет документов, призванных вывести двусторонние отношения на новый уровень.

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