Президент Туркменистана встретился с председателем Исполкома СНГ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ, главу миссии наблюдателей от СНГ Сергея Лебедева.

В ходе беседы Сергей Лебедев дал высокую оценку парламентским выборам в Туркменистане, подчеркнув, что они прошли на альтернативной основе, в обстановке открытости и гласности, в соответствии с действующим национальным законодательством и общепризнанными нормами международного права.

В продолжение встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках СНГ, выстраиваемого на равноправной, долгосрочной и взаимовыгодной основе. Предметом заинтересованного обсуждения также стало будущее председательство Туркменистана в СНГ. В этой связи Сергей Лебедев подчеркнул конструктивность и открытость политики нейтрального Туркменистана, являющегося сопредседателем СНГ в нынешнем году.

На встрече было также отмечено, что по инициативе туркменского лидера подготовлен документ об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ, который уже получил одобрение в странах Содружества.

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