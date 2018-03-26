Создан фонд спортивной и молодежной политики Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании фонда Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана и утвердил положение об этом фонде. Как следует из текста документа, фонд создается в целях укрепления материально-технической базы спортивной сферы, обеспечения высокого организационного уровня проводимых в Туркменистане международных соревнований, финансирования расходов, связанных с подготовкой национальных сборных к участию в Олимпийских и Азиатских играх, а также мировых первенствах. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



