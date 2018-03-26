|26.03.18 10:31
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Создан фонд спортивной и молодежной политики
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании фонда Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана и утвердил положение об этом фонде.
Как следует из текста документа, фонд создается в целях укрепления материально-технической базы спортивной сферы, обеспечения высокого организационного уровня проводимых в Туркменистане международных соревнований, финансирования расходов, связанных с подготовкой национальных сборных к участию в Олимпийских и Азиатских играх, а также мировых первенствах.
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