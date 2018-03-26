Утверждены государственные образцы документов Туркменистана об образовании

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив образцы государственных образцов документов об образовании.

Постановлением утверждены образцы аттестата о среднем образовании, диплома о начальном профессиональном образовании, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о среднем профессиональном образовании и диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

Также документом утверждены образцы диплома бакалавра, диплома бакалавра с отличием, диплома магистра, диплома магистра с отличием, диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, диплома специалиста с высшим профессиональным образованием с отличием, диплома о профессиональной переподготовке, диплома о профессиональной переподготовке с отличием и диплома о повышении квалификации.

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