На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 58 миллионов 961 тысячу долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов сжиженный газ, очищенное дизельное топливо и мазут топочный. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Киргизии и Таджикистана были реализованы масло хлопковое, рафинированное, постельное белье, хозяйственная вата, пряжа хлопчатобумажная, портландцемент и изделия для упаковки различных товаров.

За манатные средства представители деловых кругов России и США приобрели масло хлопковое рафинированное на общую сумму более 3 миллионов 696 тысяч манатов.

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