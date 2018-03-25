Туркменская диаспора приняла активное участие в праздновании Новруза в Москве

Центральной площадкой торжеств по случаю международного праздника Новруз стал семьдесят пятый павильон ВДНХ. Весь день тут были открыты национальные дворики, где демонстрировались изделия народных промыслов, образцы национальных костюмов, инструментов и ювелирных украшений. При этом главному угощению было отведено особое место. Фестиваль «Культ плова» прошел под открытым небом, а всего повара приготовили для гостей праздника около тонны изысканного угощения.

В самом большом выставочном павильоне ВДНХ гостям праздника показывали и рассказывали о разных предметах быта и национальной культуры. Туркменская диаспора российской столицы при организационной поддержке Посольства Туркменистана в РФ приняла активное участие в проведении весеннего праздника. В разноцветном калейдоскопе национальных красок не затерялся павильон Туркменистана. Его экспонаты давали полное представление о национальных ремеслах и традиционных стилях в национальной одежде, а широкий выбор сувениров позволял каждому посетителю праздника унести с собой что-то на память о Туркменистане.

Москва вот уже много лет подряд становится крупнейшей площадкой празднования Новруза. Весенний праздник уже давно шагнул за границы национальных образований и приобрел характер крупнейшего международного празднества, посвященного приходу весны и обновления в природе. Ежегодно во всем мире Новруз отмечают более 300 миллионов человек, Генеральная Ассамблея ООН закрепила его статус в качестве международного праздника, а ЮНЕСКО включила это весеннее торжество в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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