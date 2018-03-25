Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
25.03.18 20:01

Парламентские выборы в Туркменистане прошли при высоком уровне активности избирателей

В Туркменистане завершились выборы депутатов Меджлиса шестого созыва. На право представлять своих избирателей в национальном парламенте претендовали самые достойные, пользующиеся большим уважением и доверием соотечественников граждане страны. Выборы прошли на широкой альтернативной основе на принципах демократии и гласности: на каждое место в Меджлисе претендовали по нескольку кандидатов в депутаты.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, на 19 часов ашхабадского времени в выборах членов депутатов Меджлиса приняли участие 91,69 процента от общего числа избирателей. На избирательных участках за рубежом проголосовало более 16 тысяч человек.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru