В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Меджлиса Туркменистана

На избирательном участке №1 при Посольстве Туркменистана в Российской Федерации завершилось голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) шестого созыва. Для участия в голосовании были приглашены все граждане Туркменистана, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие в Центральном регионе России.

По данным Центризбиркома на нынешних выборах было зарегистрировано около 20 тысяч избирателей за пределами Туркменистана. Значительная их часть пришлась на различные регионы Российской Федерации.

На избирательном участке в Москве была создана торжественная обстановка. Отмечался высокий уровень активности избирателей, значительную часть которых составили туркменские студенты, обучающиеся в вузах Московского региона. Организаторами проведения выборов в Москве были созданы все необходимые условия для того, чтобы граждане Туркменистана могли реализовать свое конституционное право.

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