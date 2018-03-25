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25.03.18 11:21

Центризбирком Туркменистана признал парламентские выборы состоявшимися

Центризбирком Туркменистана признал выборы депутатов Меджлиса (парламента) состоявшимися. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, к 12 часам (10.00 по московскому времени) в выборах приняли участие более 54 процентов избирателей. Таким образом, как сообщили в Центризбиркоме, выборы признаны состоявшимися.

На 125 депутатских мандатов претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями – Демократической партией, Аграрной партией и  Партией промышленников и предпринимателей, – а также группами граждан.

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