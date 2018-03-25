Президент Туркменистана проголосовал на выборах в Меджлис

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье рано утром проголосовал на выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана.

Получив бюллетень для голосования, туркменский лидер подчеркнул, что за право стать депутатом парламента борются самые достойные люди, преданные своему делу, пользующиеся огромным уважением среди своих земляков.

Как отметил глава государства, выборы депутатов Меджлиса проходят на конкурентной основе, кандидатами выдвинуты по два, а то и по три человека, что является свидетельством проведения выборов на широкой альтернативной основе.

Президент Туркменистана выразил удовлетворение тем, как прошла подготовка к выборам. По словам главы государства, предвыборная работа проведена организованно, для голосования на выборах созданы все необходимые условия. В нынешних выборах самое активное участие принимают три политические партии, что свидетельствует о развитии демократических принципов в стране, активизации многопартийных отношений.

Глава государства пожелал каждому кандидату успехов, членам избирательных комиссий – достойного проведения важнейшего общественно-политического мероприятия, народу страны – счастливой и благополучной жизни. После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов прошел в кабинку для голосования и реализовал свое конституционное право, отдав свой голос кандидату, которого посчитал наиболее достойным.

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