В Туркменистане проходят парламентские выборы

В Туркменистане проходят выборы депутатов Меджлиса (парламента) шестого созыва. На 125 депутатских мандатов претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, в установленное для голосования время – в 7 утра – на территории избирательных округов были одновременно открыты все избирательные участки.

На 9 часов местного времени (7:00 по московскому времени) в выборах депутатов Меджлиса приняло участие 24,04 процента от общего числа избирателей. Всего в Туркменистане зарегистрировано более 3,2 миллиона избирателей. Мониторинг выборного процесса на местах осуществляют международные и национальные наблюдатели.

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