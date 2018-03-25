Назначен посол Туркменистана в Казахстане

Телеканал "Euronews"
Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам завершлись. И Ашхабад попадает в историю как первый город в Средней Азии, ставший их столицей.
Главный редактор "Книжного обозрения" о книге про ахалтекинских коней
Государственное информационное агентство Туркменистана
В Москве, в выставочном комплексе Российской академии художеств, состоялась выставка-презентация книги «Живописные легенды Древнего Мерва», выпущенной Туркменской государственной издательской службой.
Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Тойли Комеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан.
Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.
Растет экспортный потенциал туркменской легкой промышленности
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