Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
25.03.18 08:24

Назначен посол Туркменистана в Казахстане

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Тойли Комеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru