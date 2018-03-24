Земледельцы Туркменистана приступили к севу хлопчатника

В Туркменистане началась важная сельскохозяйственная кампания – сев хлопчатника. Производство этой ценной культуры является важной специализацией сельского хозяйства Туркменистана.

В нынешней посевной кампании будет задействовано более 7000 тракторов различных марок, свыше 2100 сеялок, более 5000 хлопковых культиваторов и других сельскохозяйственных механизмов. В прошлом году хлопкоробы страны перевыполнили договорные обязательства, продав государству свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн хлопка-сырца.

В нынешнем году в Туркменистане под хлопчатник отведено 545 тысяч гектаров земель. В общей сложности намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота».

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