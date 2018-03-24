На выборах депутатов Меджлиса Туркменистана наступил «день тишины»

На выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, в соответствии с законодательством страны, наступил «день тишины». Как сказано в статье 63-й Избирательного кодекса Туркменистана, агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и т.д.), ранее размещенные вне помещений избирательных комиссии, сохраняются в день голосования на прежних местах.

По состоянию на 23 марта 2018 года по стране зарегистрировано 3 миллиона 289 тысяч 979 избирателей. Голосование на выборах в парламент Туркменистана состоится 25 марта с 07:00 до 19:00 местного времени. На 125 мест в туркменском парламенте претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и инициативными группами граждан. Депутаты избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Мониторинг парламентских выборов в стране будут осуществлять свыше 4 тысяч национальных наблюдателей, а также миссия наблюдателей от СНГ и эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

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