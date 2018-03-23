В Ашхабаде отметили 10-летие Института международных отношений МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция «Дипломатия нейтрального Туркменистана: из истории в будущее», посвященная 10-летию образования Института международных отношений МИД Туркменистана.

На конференции было отмечено, что Туркменистан привержен статусу постоянного нейтралитета и политике развития партнерства со всеми странами мира. Разработана и реализуется концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы, которая предусматривает дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

Докладчики особо отметили, что 2018 год проходит в стране под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», и это открывает новые возможности в реализации туркменского внешнеполитического курса.

Институт международных отношений МИД Туркменистана был создан указом президента Гурбангулы Бердымухамедова в марте 2008 года, в целях формирования единой системы подготовки кадров для дипломатической службы страны, государственных структур, задействованных в области внешней политики, а также для проведения научно-исследовательской работы по фундаментальным вопросам современности.

Со дня основания вуз выпустил более 400 специалистов в области международных отношений и дипломатии, международного права, международных экономических отношений и журналистики.

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