Туркменские текстильщики – участники международного отраслевого форума в Москве

В Москве проходит юбилейная, пятидесятая федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром». Крупнейший отраслевой форум давно перерос рамки федерального мероприятия, став международным смотром достижений текстильной индустрии, барометром формирования коммерческих моделей, изменения рынка, возрождения легкой промышленности. Впервые в работе ярмарки принимает участия делегация Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

Среди стендов десятков российских производителей и трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья не затерялась туркменская экспозиция, привлекающая внимание посетителей яркостью национальных расцветок, разнообразием образцов изделий из хлопковых и шелковых тканей, широким ассортиментом продукции, выпускаемой на текстильных предприятиях страны. Деловая программа выставки предусматривает переговоры и консультации с возможными партнерами по продвижению туркменского текстиля на мировые рынки.

Сегодня ярмарка «Текстильлегпром» – это многопрофильная отраслевая платформа, служащая основой не только для развития и поддержки российского малого и среднего бизнеса, решения вопросов российских производственных компаний и торговых организаций, но и крупная площадка международного сотрудничества, развития партнерских связей текстильщиков разных стран.

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