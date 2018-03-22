В Туркменистане в первый день празднования Новруза посадили около полумиллиона деревьев

В Туркменистане в первый день празднования Национального праздника Новруз прошла массовая озеленительная акция, старт которой дал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Помимо посадки новых деревьев, по всей стране были проведены работы по уходу за уже существующими насаждениями.

Согласно постановлению президента Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе озеленительной кампании 2018 года будет высажено 3 миллиона деревьев. В целом по стране в озеленительной акции в первый день празднования Новруза приняли участие более 377 тысяч человек, высажено более 445 тысяч деревьев.

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