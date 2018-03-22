В Туркменистане отмечают древний праздник Новруз

В Туркменистане прошли торжества по поводу Национального праздника весны – Международного дня Новруза. В праздничных мероприятиях, прошедших в живописной долине Новруза под Ашхабадом, принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Перед началом праздничных торжеств глава государства принял участие в посадке деревьев. В массовой озеленительной акции приняли участие гости праздника, в том числе представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане.

В ходе весенних торжеств президент Бердымухамедов и гости Новруза посмотрели выступления фольклорных коллективов, выставку ковров и ювелирных изделий, различные сценки из жизни средневекового Востока, исполненные театральными труппами, воздали должное искусству поваров, а также оценили красоту ахалтекинских коней.

Глава государства и гости праздника также посмотрели выступления творческих коллективов из-за рубежа, приехавших отмечать Новруз в Туркменистан. Это артисты из Афганистана, Республики Татарстан Российской Федерации, Узбекистана, Киргизии, Турции, Казахстана, Таджикистана и Ирана.

Праздничные мероприятия в честь Международного дня Новруза прошли во всех регионах Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2018