В Киеве отметили международный праздник Новруз

В Колонном зале администрации столицы Украины прошло празднование Новруза. Торжества были подготовлены посольствами Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Гостями красочного форума стали члены правительства Украины, народные депутаты Верховной Рады, Главы дипломатических представительств, аккредитованных на Украине, профессорско-преподавательский состав и студенты местных вузов, представители культурной и творческой интеллигенции, активисты национальных диаспор Киева, представители СМИ.

В рамках проведения Международного праздника Новруз каждая страна представила экспозицию, рассказывающую о своих экономических и культурных достижениях. У национальных стендов гостей праздника угощали традиционными восточными блюдами.

Особенно многолюдно было в этот день у стенда Туркменистана, где были представлены образцы традиционной национальной одежды, ковроткачества, ювелирных украшений, музыкальных инструментов и изделий декоративно-прикладного искусства.

Венчал торжество гала-концерт, подготовленный организаторами праздника. На импровизированной сцене выступили лучшие фольклорные коллективы, популярные певцы, музыканты и актеры из стран – участников праздника. Яркой краской в палитре концерта стал танец «Туркменистан», исполненный туркменскими студентами, обучающимися в вузах Украины.

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