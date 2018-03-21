Туркменские и германские врачи-неврологи обсудили вопросы сотрудничества В Туркменском государственном медицинском университете прошла встреча с представителем Службы старших экспертов ФРГ, профессором Вольфгангом Кашкой. Германский профессор приглашен для консультаций и обмена опытом в Международный центр неврологии Генеральной дирекции международных медицинских центров. Своим видением перспектив коллегиального взаимодействия специалистов ФРГ и Туркменистана он поделился с профессорско-преподавательским составом и студентами высшей медицинской школы Туркменистана, ответив на вопросы по развитию неврологии. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



