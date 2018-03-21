|21.03.18 09:41
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Туркменские и германские врачи-неврологи обсудили вопросы сотрудничества
В Туркменском государственном медицинском университете прошла встреча с представителем Службы старших экспертов ФРГ, профессором Вольфгангом Кашкой.
Германский профессор приглашен для консультаций и обмена опытом в Международный центр неврологии Генеральной дирекции международных медицинских центров. Своим видением перспектив коллегиального взаимодействия специалистов ФРГ и Туркменистана он поделился с профессорско-преподавательским составом и студентами высшей медицинской школы Туркменистана, ответив на вопросы по развитию неврологии.
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