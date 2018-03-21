Президент Туркменистана подписал указ о помиловании по случаю Национального праздника весны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О помиловании по случаю Национального праздника весны осужденных лиц».

Документ освобождает помилованных граждан Туркменистана от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Как отмечается в документе, помилование проводится в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи.

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