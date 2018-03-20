Артисты московского цирка гастролируют в столице Туркменистана

На цирковой арене в Ашхабаде с большим успехом проходят представления московского цирка «Карнелли». Зажигательные выступления акробатов и гимнастов, номера иллюзионистов, ловкость жонглеров, дрессировщиков и веселая клоунада никого не оставляют равнодушным.

Выступления цирковых артистов из России уже стали в Ашхабаде традиционными и полюбились ашхабадской публике. И взрослые, и маленькие любители цирка в Ашхабаде всегда с нетерпением ждут появления в городе цветных афиш, сообщающих о том, что в город приехал российский цирк.

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