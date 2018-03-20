В Туркменистане объявлен очередной призыв на военную службу

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных cил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Документ предписывает уволить в запас в апреле-июне 2018 года из Вооруженных cил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и выслуживших установленные законом сроки.

Также указ главы государства, предписывает призвать на военную службу в апреле-июне 2018 года граждан Туркменистана мужского пола, не имеющих права на отсрочку, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старшего возраста, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

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