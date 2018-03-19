Президент Туркменистана поздравил президента России с переизбранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа, правительства страны и от себя лично поздравления Владимиру Путину в связи с победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации.

В своем послании туркменский лидер отметил, что выбор, сделанный российским народом, является свидетельством высокого доверия и поддержки проводимого Владимиром Путиным курса, направленного на обеспечение в стране политической, социальной стабильности и экономического роста.

«Убежден, что под Вашим мудрым и дальновидным руководством Россия достигнет еще больших успехов, а также продолжит укреплять свой авторитет на международной арене. Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие туркмено-российских отношений и выражаем уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов», – подчеркнул президент Туркменистана.

Глава туркменского государств выразил Владимиру Путину пожелания крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Российской Федерации.

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