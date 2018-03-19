На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 104 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 104 сделки на 84 миллиона 907 тысяч долларов США.

Предприниматели из РФ, ОАЭ, Великобритании, Турции, Афганистана и Таджикистана закупили полипропилен, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо и технический керосин, произведенные на Туркменбашинском нефтеперерабатывающем комплексе, а также автобензин и дизельное топливо Сейдинского НПЗ.

Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Турции, Пакистана, Афганистана, Армении и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, а также автотранспортные средства.

За манатные средства коммерсанты из России, Великобритании, Турции, Пакистана и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 13 миллионов 172 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 3 миллионов 13 тысяч манатов.

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