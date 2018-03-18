В Ашхабаде открылись юбилейная выставка и конференция туркменских предпринимателей

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие юбилейной выставки и конференции Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Смотр приурочен к 10-летию образования этой общественной организации.

Свои стенды в выставочном зале Торгово-промышленной палаты представили более 180 экспонентов. В их числе – структурные подразделения и региональные отделения СППТ, частные предприятия и хозяйственные общества, работающие в сфере производства сельхозпродукции, пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, производстве электрооборудования и т. д.

Значительная часть экспозиции посвящена одному из приоритетных направлений развития туркменского бизнеса – созданию импортозамещающих предприятий, работающих на местном сырье. Эти предприятия выпускают более 800 видов продукции, в том числе фаянсовые изделия, кабель, бытовую химическую продукцию, шланги различного диаметра и другие изделия, которые раньше завозились из-за рубежа.

Итоги деятельности СППТ и реализация задач, стоящих перед предпринимателями страны, были обсуждены в ходе конференции. В рамках форума участники обменялись мнениями по актуальным вопросам ведения бизнеса, в том числе по созданию совместных предприятий.

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