Бизнес Туркменистана получил кредиты в 3 миллиарда долларов на строительство высокоскоростной магистрали и калийного комбината

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) получил кредит в 3 миллиарда долларов США на строительство высокоскоростной автомагистрали и горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Соответствующие два постановления подписал президент Гурбанулы Бердымухамедов.

Первое постановление предписывает Центральному банку Туркменистана за счет государственных средств через акционерно-коммерческий банк «Rysgal» («Благоденствие») выделить СППТ кредит на сумму до 2 миллиардов 400 миллионов долларов США для финансирования строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабат. Кредит выделяется сроком на 20 лет под 1 процент годовых и с пятилетним льготным периодом.

Второй документ предписывает Центральному банку Туркменистана за счет государственных средств через акционерно-коммерческий банк «Rysgal» выделить СППТ кредит на сумму до 600 миллионов долларов США для финансирования строительства горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений на месторождении калийных солей «Тюбигатан» в Лебапском велаяте (области). Кредит выделяется сроком на 11 лет под 3 процента годовых и с четырехлетним льготным периодом.

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