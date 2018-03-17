Президент Туркменистана утвердил государственную программу поддержки малого и среднего бизнеса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив Государственную программу по поддержке малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018-2024 годы, а также план соответствующих мероприятий на этот период.

Документ принят в соответствии с законом Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», в целях успешной реализации программы социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы. Главными целями этой госпрограммы являются обеспечение высоких темпов социально-экономического развития страны, активизация предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной экономики, увеличение объемов продукции, производимых малыми и средними предприятиями и повышение их конкурентоспособности на зарубежных рынках.

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