Наблюдатели от СНГ отмечают готовность Туркменистана к проведению парламентских выборов

Миссия наблюдателей от СНГ отмечает хорошее техническое оснащение и методическое обеспечение избирательных участков, а также их готовность к проведению 25 марта выборов в Меджлис (парламент) Туркменистана. Об этом говорится в информационном сообщении штаба миссии.

Наблюдатели от СНГ посетили избирательные округа Марыйского, Балканского, Ахалского велаятов (областей) Туркменистана и города Ашхабада. При посещении избирательных участков члены миссии ознакомились с работой со списками избирателей и ходом досрочного голосования.

Ход агитационной кампании был обсужден на встречах наблюдателей с кандидатами в депутаты Меджлиса Туркменистана, при этом собеседниками было заявлено, что избирательная кампания проходит в рамках действующего законодательства.

Завершилось и формирование миссии наблюдателей от СНГ. В ее составе аккредитованы 90 человек, представляющих Азербайджан, Армению, Республику Беларусь, Казахстан, Киргизию, Российскую Федерацию, Таджикистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет СНГ.

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