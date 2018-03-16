На парламентских выборах в Туркменистане началось досрочное голосование

На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, согласно избирательному кодексу страны, началось досрочное голосование.

Эта процедура предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по каким-либо причинам в день выборов 25 марта не сможет прийти на свой избирательный участок и проголосовать.

Как сообщает Центризбирком Туркменистана, все этапы предвыборной кампании организованы своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства и общепринятыми международными нормами.

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