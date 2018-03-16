Президент Туркменистана провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в ОАЭ провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической сфере, развитие двусторонних экономических связей, а также партнерство в культурно-гуманитарной области

Туркменский лидер в ходе переговоров пригласил компании, инвестиционные и финансовые структуры ОАЭ к сотрудничеству в реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Стороны подчеркнули, что одним из актуальных направлений межгосударственного партнёрства выступает такая стратегическая сфера, как транспорт. Стороны согласились, что с учетом выгодного географического положения Туркменистана и ОАЭ целесообразным видится сотрудничество в создании международных транспортно-коммуникационных коридоров и формировании многовекторной транспортной инфраструктуры.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов международной политики, представляющих взаимный интерес, отметив совпадение либо схожесть позиций двух стран по вопросам обеспечения мира и безопасности.

Поблагодарив наследного принца Абу-Даби за внимание к развитию межгосударственного партнёрства, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил шейха Мухаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна посетить Туркменистан с официальным визитом.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. По итогам официального визита главы Туркменистана в ОАЭ были подписаны: соглашение о противодействии терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также другим видам преступлений, договор об экстрадиции, договор об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, соглашение о сотрудничестве в области культуры, меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Дубайским центром развития исламской экономики, соглашение о конфиденциальности между государственным концерном «Türkmengaz» и компанией ОАЭ «Mubadala Petroleum», меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Türkmengaz» и компанией ОАЭ «Mubadala Petroleum» и соглашение о сотрудничестве между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби.

Также стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Во второй половине дня президент Туркменистана посетил музей «Лувр Абу-Даби», созданный в ноябре 2017 года в рамках соглашения между Францией и ОАЭ об открытии филиала Лувра в Абу-Даби, а затем – мемориальный комплекс «Вахат Аль Карама» («Оазис достоинства»), возведенный в честь национальных героев ОАЭ, павших за родину. В память о посещении мемориального комплекса туркменский лидер сделал запись в Книге почетных гостей.

Затем глава Туркменистана из воздушной гавани города Абу-Даби отбыл в Ашхабад.

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