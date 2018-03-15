Президент Туркменистана встретился с вице-премьером ОАЭ

Находящийся с официальным визитом в ОАЭ президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с вице-премьером, министром, управляющим делами президента ОАЭ шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов туркмено-эмиратского партнерства, уделив особое внимание торгово-экономической сфере. В целях увеличения объемов торгового товарооборота и укрепления экономических связей было высказано предложение о необходимости регулярного проведения двусторонних консультаций, бизнес-форумов и выставок товаропроизводителей.

Стороны также высказались за дальнейшее упрочение гуманитарных связей и расширения партнерства в научной, образовательной и культурной областях.

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