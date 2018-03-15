Президент Туркменистана провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел в Абу-Даби переговоры с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом Бин Рашид Аль-Мактумом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего укрепления межгосударственных связей, выстраиваемых на принципах взаимного уважения. Стороны отметили близость или совпадение позиций Туркменистана и ОАЭ по вопросам международной политики и региональных отношений, что является хорошей основой для взаимодействия в рамках международных организаций и в первую очередь ООН.

Также стороны обсудили вопросы расширения культурно-гуманитарных связей на таких важных направлениях, как наука, образование, культура и искусство.

© TURKMENISTAN.RU, 2018