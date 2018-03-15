Завершился официальный визит президента Туркменистана в Кувейт

В заключительный день официального визита в Государство Кувейт президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр арабских скакунов аппарата эмира Государства Кувейт и музей «Дар Аль-Атхар Аль-Исламия».

В ходе посещения конноспортивного комплекса глава государства осмотрел

библиотеку, где собраны книги об истории коневодства Кувейта и других государств мира, арабских скакунах и различных породах лошадей.

Затем глава государства посмотрел выводку лучших представителей арабских коней, которые, в соответствии с историческими сведениями, имеют с ахалтекинскими конями общих предков.

После этого глава государства посетил музей «Дар Аль-Атхар Аль-Исламия», являющийся одной из главных достопримечательностей Эль-Кувейта. В музее Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел уникальные археологические находки, рассказывающие о древней истории Кувейта. Президент Туркменистана передал в дар музею фотокопии ряда письменных раритетов из фонда Национального института рукописей Академии наук Туркменистана.

После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в международный аэропорт города Эль-Кувейт и отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.

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