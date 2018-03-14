Президент Туркменистана провел переговоры с вице-премьером, главой МИД Кувейта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Кувейт провел переговоры с вице-премьером, главой МИД Кувейта, председателем Совета управляющих Кувейтского фонда арабского экономического развития шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамад Аль-Сабахом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили, что Туркменистан и Кувейт обладают крупными запасами углеводородов, что является важным фактором обоюдного интереса к взаимодействию в области разработки и экспорта энергетических ресурсов на международные рынки.

Одной из важных тем переговоров стало обсуждение вопросов строительства транснационального газопровода ТАПИ, имеющего важное значение для всех стран региона. В этой связи вице-премьер Кувейта отметил актуальность инициатив Туркменистана в этой сфере.

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