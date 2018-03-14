Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Кувейта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Кувейт встретился с премьер-министром этой страны шейхом Джабером Аль-Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабахом.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах туркмено-кувейтских отношений и обсудили вопросы активизации экономических и культурных связей между двумя странами. Премьер-министр Государства Кувейт выразил полную поддержку инициативам Туркменистана, подчеркнув важное значение проектов строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и железной дороги из Туркменистана в Афганистан, которые могут служить символами добрососедского сотрудничества.

Глава кувейтского правительства заявил о готовности деловых кругов страны принять участие в реализуемых Туркменистаном проектах. В числе актуальных сфер двустороннего сотрудничества были названы инвестиции, торговля, строительство и другие отрасли.

© TURKMENISTAN.RU, 2018