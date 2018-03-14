В столице Кувейта состоялись туркмено-кувейтские переговоры на высшем уровне

В Эль-Кувейте состоялись переговоры эмира Кувейта Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в эту арабскую страну с официальным визитом.

Центральными темами на переговорах стало развитие двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, нефтехимии, нефтепереработке, обрабатывающей промышленности, а также инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны обсудили вопрос о создании туркмено-кувейтской рабочей комиссии по энергетической отрасли. Стороны отметили наличие благоприятных условий для развития транспортно-коммуникационных систем, что может стать еще одним направлением взаимовыгодного сотрудничества.

На переговорах было озвучено предложение о проведении двустороннего бизнес-форума и выставки, посвященной вопросам торговли и инвестиций. Также была отмечена важность создания межправительственной комиссии, которая будет рассматривать актуальные вопросы партнерства и вырабатывать практические меры по развитию торгово-экономических и культурных связей между двумя странами.

По итогам туркмено-кувейтских переговоров на высшем уровне были подписаны: соглашение о создании совместной туркмено-кувейтской комиссии по сотрудничеству, соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, меморандум о взаимопонимании по двусторонним политическим консультациям, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатическим институтом имени Сауда Аль-Нассера Аль-Сабаха МИД Кувейта, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и Кувейтским фондом арабского экономического развития, соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, соглашение о торговом сотрудничестве.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз» и компанией «Kuwait Petroleum Corporation», соглашение о сотрудничестве в области искусства и культуры и совместный документ об оказании технической поддержки между правительством Туркменистана и Кувейтским Фондом Арабского экономического развития.

Во второй половине дня президент Туркменистана провел серию встреч с членами правительства Кувейта.

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