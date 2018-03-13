В МИД Туркменистана обсуждают вопросы торгово-экономического партнерства на Каспии В МИД Туркменистана начало работу третье заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, посвященное разработке проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии. В ходе двухдневного совещания представители РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана проведут согласование технических аспектов проекта соглашения, которое было разработано по инициативе Туркменистана. На нынешней встрече было отмечено, что Каспийский регион играет ведущую роль на евразийском пространстве как важный геополитический, торгово-экономический, энергетический и транспортно-коммуникационный центр. Тем актуальнее становится налаживание здесь согласованного международного сотрудничества, базирующегося на четких правовых нормах и учете интересов всех прикаспийских стран. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



