Президенты Туркменистана и России по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства Президенты Туркменистана и Российской Федерации в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. Подчеркнув конструктивный характер межгосударственного диалога, главы государств особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. При этом была подтверждена готовность обеих стран укреплять эффективное сотрудничество в рамках международных организаций. Пользуясь случаем, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Туркменистан. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



