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13.03.18 09:34

Президенты Туркменистана и России по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства

Президенты Туркменистана и Российской Федерации в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Подчеркнув конструктивный характер межгосударственного диалога, главы государств особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. При этом была подтверждена готовность обеих стран укреплять эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.

Пользуясь случаем, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Туркменистан.

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