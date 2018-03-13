|13.03.18 09:34
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Президенты Туркменистана и России по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства
Президенты Туркменистана и Российской Федерации в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Подчеркнув конструктивный характер межгосударственного диалога, главы государств особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. При этом была подтверждена готовность обеих стран укреплять эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.
Пользуясь случаем, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Туркменистан.
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